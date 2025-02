PSG - Dembélé : Le détail qui a tout fait basculer

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG devait se trouver un nouveau leader d’attaque. Cela a mis un peu de temps, mais le club de la capitale semble l’avoir enfin trouvé, en la personne d’Ousmane Dembélé. Le Parisien est en très grande forme depuis un moment et son expulsion contre le Bayern Munich en C1 a peut-être été l’élément déclencheur.

Depuis plusieurs semaines, le PSG marche sur l’eau en Ligue 1, mais également en Ligue des champions. Des bonnes performances qui sont en grande partie dues à Ousmane Dembélé. L’attaquant se montre très efficace devant le but, depuis qu’il a été repositionné au poste de faux numéro neuf par Luis Enrique.

Dembélé est plus proche de la zone de vérité

Mais alors, comment peut-on expliquer le très bel état de forme d’Ousmane Dembélé ? Interrogé par Sport, le journaliste Andrés Onrubia semble avoir une idée. L’attaquant du PSG est tout simplement plus proche de la surface, mais il bénéficie également d’un bon travail de ses coéquipiers. « Au-delà du changement de poste, le changement le plus important, comme il l'a dit lui-même, c'est le fait de jouer plus près de la surface, car cela lui permet de faire moins d'efforts. Je pense que c'est une conséquence du collectif : le PSG attaque très bien, il le laisse dans des situations très favorables et la confiance lui permet d'être plus décisif, mais l'état de l'équipe a une influence. »

Le Bayern Munich, l’élément déclencheur ?

Mais selon Andrés Onrubia, un autre facteur peut expliquer l’état de forme d’Ousmane Dembélé. « Et puis, bien sûr, son changement d'attitude après l'expulsion contre le Bayern a été remarquable et ses chiffres sont indéniables. » En tout cas, le PSG s’en frotte les mains.