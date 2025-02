PSG : Clash à la télévision, Al-Khelaïfi au coeur d'un complot ?

Thomas Bourseau

La question des droits télévisés de la Ligue 1 depuis que DAZN refuse de payer son dernier versement est sur toutes les lèvres dans les hautes instances du football français. De quoi engendrer diverses réunions entre les présidents des clubs. Un extrait d'une visioconférence datant de l'été dernier a été publié par France 2, montrant un Nasser Al-Khelaïfi irrité par ses homologues Joseph Oughourlian et John Textor. Une source proche du dossier dénonce un complot.

Le 5 janvier dernier en marge du Trophée des champions entre le PSG et l'AS Monaco qui a tourné en faveur du champion de France à Doha, Nasser Al-Khelaïfi avait accepté de répondre aux questions de France 2 pendant une vingtaine de minutes. Le tout, dans le cadre d'un numéro de Complément d'Enquête qui sera diffusé prochainement.

45M€ : Le PSG proche de boucler un gros transfert ?

➡️ https://t.co/4iMbAeufb8 pic.twitter.com/GIJ5mt9WOp — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

Nasser Al-Khelaïfi, le tyran de Ligue 1 ?

Au Journal Télévisé de 20h de mercredi soir, un extrait du Complément d'Enquête en question a été partagé par France 2. Pas de quoi mettre en valeur le président du PSG et patron de beIN SPORTS, diffuseur partiel de la Ligue 1 avec un match par week-end contre le 8 autres de DAZN. En effet, pendant cette visioconférence entre les présidents de Ligue 1 remontant à juillet dernier, le patron du PSG s'en est pris à Joseph Oughourlian (RC Lens) et John Textor (OL) de manière assez virulente au lorsque le premier l'a accusé d'avoir un problème avec beIN SPORTS lorsqu'il a proposé de laisser ce 9ème match à DAZN et quand Textor a confronté Al-Khelaïfi en lui disant qu'il intimidait tout le monde pendant la réunion.

«Avec toutes ces fuites, il est clair que l’on cherche à nuire à Nasser»

Comme RMC Sport l'a affirmé ce jeudi après-midi, quelques présidents de clubs de Ligue 1 auraient été particulièrement surpris par le choix de Nasser Al-Khelaïfi de se livrer à France Télévisions pour Complément d'Enquête puisque ladite investigation aurait largement pu se retourner contre le patron du PSG. Ce qui est en train de se produire. De quoi pousser une source proche du dossier des droits télévisés, qui est un sujet brûlant entre la Ligue de football professionnel (LFP) et les présidents de club, de se laisser aller à la théorie du complot. « Avec toutes ces fuites, il est clair que l’on cherche à nuire à Nasser et aux dirigeants de la Ligue ». Les mots sont posés.