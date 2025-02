PSG - Luis Enrique : Riolo annonce la fin ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très souvent à charge contre Luis Enrique, Daniel Riolo reprochait notamment à l'entraîneur du PSG ses compositions d'équipe surprenantes les soirs de gros matchs de Ligue des Champions. Mais l'éditorialiste de RMC semble avoir changé sa position avec le coach espagnol mercredi soir après le carton face à Brest... suffisant pour annoncer la fin de ses clashs contre Enrique ?

C'est un fait, Daniel Riolo n'est pas le plus grand fan de Luis Enrique au PSG, et il ne s'en est jamais caché. Le chroniqueur de l'After Foot, sur RMC Sport, charge très régulièrement l'entraîneur espagnol pour ses choix tactiques, sa communication et ses compositions d'équipe parfois inattendues. Mais Riolo est peut-être en train d'annoncer la fin de ses clashs à répétition envers l'entraîneur du PSG...

Le PSG a cartonné contre Brest

Mercredi soir, en barrage retour de la Ligue des Champions, le PSG n'a pas fait de détail pour dominer le Stade Brestois avec un véritable carton au Parc des Princes (7-0, 3-0 au match aller en Bretagne). Luis Enrique avait d'ailleurs aligné un onze relativement classique et sans surprise majeur au PSG, et ce pour le plus grand bonheur de Daniel Riolo.

« Depuis deux mois c’est limpide, clair, simple »

« Il y a quelques mois c’était impossible de connaître la composition de Luis Enrique mais depuis deux mois c’est limpide, clair, simple », a lâché Riolo dans l'After Foot après la victoire du PSG, annonçant donc peut-être la fin de ses attaques envers Luis Enrique...