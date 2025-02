PSG : L’annonce de Luis Enrique sur son ex !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, au Parc des Princes, le PSG n’a clairement pas géré face à Brest, bien au contraire. Vainqueur (0-3) à l’aller, le club de la capitale a enfoncé les Bretons au retour (7-0). Pairs est désormais qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où il retrouvera Liverpool ou le FC Barcelone. Un sujet sur lequel a été interrogé Luis Enrique, lui l’ancien entraîneur du Barça.

Au global, le PSG a donc battu Brest 10 à 0. Pas inquiété, le club de la capitale a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et attend désormais son prochain adversaire. Et c’est un choc qui va attendre les joueurs de Luis Enrique. En effet, au prochain tour, le PSG affrontera Liverpool ou le FC Barcelone, un club que connait bien l’entraîneur espagnol où il a officié entre 2014 et 2017.

« J’ai ma préférence mais… »

Luis Enrique va-t-il retrouver son ex ? Le PSG tombera-t-il sur Liverpool ? Dans l’attente du tirage au sort, l’Espagnol a été interrogé sur le prochain adversaire du club de la capitale par Canal+, répondant alors : « Le Barça ou Liverpool ? On est prêts pour les deux options. J’ai ma préférence mais je ne la donnerai pas ».

« Ce ne sera pas facile pour eux non plus »

De son côté, entre Liverpool et le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a confié : « Il n’y a pas de préférence, peu importe qui arrive. On va essayer d’être prêt contre tout le monde. Ce ne sera pas facile pour eux non plus ».