Après le clash, le PSG balance sur Mbappé !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Orphelin de la star de 26 ans, le club de la capitale a construit un collectif jeune et fort sans superstar. Alors que le PSG a étrillé Brest ce mercredi soir en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi s'est félicité d'avoir lancé ce nouveau projet.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, les adieux entre Kylian Mbappé et le PSG ont été explosifs.

Alors que Kylian Mbappé a changé de club pour 0€, la direction du PSG est partie au clash avec lui. De surcroit, les hautes sphères parisiennes n'ont pas versé 55,4M€ de salaire et primes à leur ancien numéro 7 la saison dernière. Par conséquent, les deux parties sont actuellement en plein litige.

Sans Kylian Mbappé, le PSG ne démérite pas sur le plan sportif. En effet, le club de la capitale s'est qualifié aisément pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, grâce à son carton face au Stade Brestois (0-3, 7-0). Ce jeudi soir, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué de mettre en lumière le nouveau projet du PSG, lancé après le départ de Kylian Mbappé. « C’était un beau match pour notre club et une autre démonstration du projet d’équipe que nous sommes en train de construire, non seulement illustré par les sept buteurs différents de ce soir (mercredi), mais aussi par l’ensemble de l’équipe. Une fois de plus, nous avons été un collectif. Je tiens à rendre un hommage particulier à Brest, qui a fait honneur à la France et au football français dans cette campagne de Ligue des Champions. Le président Le Saint, Yann (Kerdraon), Pascal (Robert), Grégory (Lorenzi) et toute l’équipe de Brest construisent quelque chose pour le long terme et nous ont toujours très bien traités. Ce fut un honneur pour le PSG d’affronter sur le terrain ces deux dernières semaines un club dont le football français peut être fier », s'est enflammé le président Nasser Al-Khelaïfi dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG. Pour rappel, le club de la capitale a construit un collectif jeune et fort pour oublier Kylian Mbappé.