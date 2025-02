«Il s’est évadé d’une cellule», un joueur fuit le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Randal Kolo Muani a échappé à une situation catastrophique. En échec total sous les ordres de Luis Enrique, l'attaquant du PSG a trouvé refuge à la Juventus. Et depuis quelques semaines, on assiste à une véritable renaissance en Italie. Comme indiqué par Rolland Courbis, l'international tricolore s'est enfin libéré de ses chaînes, loin de Paris.

Randal Kolo Muani s’éclate en Italie. Un mois après son arrivée à la Juventus, l’attaquant français enchaîne les performances de grande classe. Prêté par le PSG, il comptabilise déjà cinq buts en Serie A et s’affirme comme l’une des jolies pioches du dernier mercato. Selon Rolland Courbis, Kolo Muani a surtout trouvé un environnement propice à son bien-être, bien loin des décisions incomprises de Luis Enrique.

Kolo Muani revit en Italie

« Non, je ne suis pas du tout surpris qu’il cartonne à la Juve, dans le sens où c’est la démonstration – si on en avait besoin – de ce qu’est un joueur en confiance, et un joueur qui n’est pas en confiance. C’est un joueur dans un certain contexte, avec un entraineur qui t’adore et qui ne jure que par toi, et tout le contraire de l’autre côté. Donc Kolo Muani, avec ce qu’il nous a quand même montré en Equipe de France, à Nantes, à Francfort, c’était quand même toujours un attaquant… Après, est-ce que c’est un numéro 9, on s’en fout. Mais qu’il puisse faire cette double roulette, disons que je suis là pour l’applaudir. On dirait un gars qui s’est évadé d’une cellule. Il est comme libéré… Mais il n’y a aucune raison d’être surpris » a confié l’ancien coach de l’OM.

« Ce n’est pas terminé »

Sa bonne intégration à la Juventus participe aussi à sa bonne période. « Ce que j’aurais pu rajouter, c’est qu’il a certainement été accueilli par ses coéquipiers comme un plus, un renfort, et non pas une traditionnelle recrue timide… Et lui, il se sent bien dans ce vestiaire, et s’il s’y sent bien, il se sent bien sur le terrain. Et je pense que ce n’est pas terminé… Donc ne soyons pas étonnés que régulièrement, ce soit un joueur intéressant » a-t-il lâché sur le plateau de L’Equipe du Soir.