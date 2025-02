PSG - Dembélé : Le mea culpa après avoir dit «des conneries» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu’il a rejoint le PSG, Ousmane Dembélé a régulièrement été moqué pour sa maladresse devant les buts. Mais voilà que depuis 2025, le Français est métamorphosé. Clinique dans la surface de réparation, Dembélé ne cesse de faire trembler les filets. De quoi obliger Kool Shen à faire son mea culpa.

Le PSG a trouvé son buteur et ce n’est clairement celui à qui on s’attendait. Positionné en pointe par Luis Enrique, Ousmane Dembélé impressionne depuis le début d’année 2025. Alors qu’on le connaissait maladroit dans le dernier geste, ce défaut semble être de l’histoire ancienne. En effet, désormais, Dembélé est un buteur hors pair et sa réussite affolante. On n’y croyait pourtant pas trop il y a quelques mois. Le rappeur Kool Shen expliquait notamment : « Je ne pense pas que ça deviendra le buteur de cette équipe, (…) il a du déchet dans la zone de vérité ».

« Comme quoi, on peut en dire des conneries »

Comme beaucoup, Kool Shen s’est donc trompé pour Ousmane Dembélé. Le rappeur a alors fait son mea culpa à propos du numéro 10 du PSG. Et dans des propos accordés à L’Equipe, il a ainsi expliqué : « Comme quoi, on peut en dire des conneries (il s’esclaffe). En même temps, il avait tellement de déchet devant le but que ça en devenait indécent ».

« C’est quand même étonnant de voir qu’il tourne à deux buts par match »

« Après, en poker, il y a un concept qu’on appelle la variance, qui désigne la part de chance qui existe dans ce jeu. Parfois, tu entres super bien dans une partie simplement parce que tu as la chance de ton côté. J’espère que ce n’est pas ce qui arrive à Dembélé en ce moment, parce que c’est quand même étonnant de voir qu’il tourne à deux buts par match. Même Lionel Messi, pendant sa meilleure saison, il a dû marquer 91 buts en 60 matches (69 en réalité, sur l’année 2012) et il tenait pas ce rythme-là », a-t-il poursuivi sur Ousmane Dembélé.