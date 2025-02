Mbappé : Une célébrité se lâche sur son «divorce» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Proche de Kylian Mbappé et supporter du PSG, Jamel Debbouze est revenu sur la séparation difficile entre les deux parties l’année dernière, avant qu’il ne prenne la direction du Real Madrid. L’acteur a regretté les relations tendues entre l’international français et le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi.

En pleine promotion de son film « Mercato », Jamel Debbouze était présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mardi. L’occasion pour l’acteur de revenir sur la fin de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG, lui qui est proche du capitaine de l’équipe de France et supporter du club de la capitale.

« Tu ne sais pas ce qu'il se passe dans la vie d’un couple »

« Si j’ai voulu arranger les choses entre Mbappé et Al-Khelaïfi ? Non, pas du tout. Mais tu ne sais pas ce qu'il se passe dans la vie d’un couple. Les gens s’aiment, font des enfants, s’adorent, ça dure des années et puis un jour ils divorcent. C’est la faute de qui, de quoi ? Qu’est-ce qu’il s’est passé dans ce lit, dans cette baraque ? Tu ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai entendu dire qu’on avait touché à sa famille. Après tu peux avoir un orgueil mal placé, peu importe, on reste des humains. J’aurais voulu que Kylian dise merci à Nasser pour tout ce qu’il a fait malgré tout et que ça se finisse dans la joie et la bonne humeur, mais on sait pas. Ces gens sont tellement exposés », a déclaré Jamel Debbouze.

« Moi qui les connaît humainement, je suis obligé d’humaniser l’histoire »

« On a été trop dur en France avec Mbappé ? Oui, mais c’est normal, ils gagnent des millions, ils sont sur le toit du monde, on a le droit de les critiquer », a poursuivi Jamel Debbouze. « Mais pour autant, moi qui les connais humainement, je suis obligé d’humaniser l’histoire. Je sais ce qu’il se passe dans son cœur. On touche à sa famille, il a mal. On touche à sa valeur, il a mal. On le touche lui humainement, il a mal. On dit que sa mère rentre partout et qu’elle fait n’importe quoi, il a mal. C’est pas vrai, c’est pas le cas. Je n’ai pas les réponses, mais je me mets facilement à la place de ces gens. »