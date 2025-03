Géraldine Maillet : «Ça fait un peu peur», sa passion risquée avec Daniel Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'image du football ou du tennis, Géraldine Maillet partage de nombreuses passions avec son conjoint, Daniel Riolo. Mais ce n'est pas tout. En effet, la chroniqueuse de TPMP raconte qu'elle adore elle aussi le poker. Une passion qui peut faire peur comme elle le reconnaît.

Alors que Cyril Hanouna a annoncé l'arrêt de TPMP à partir de mercredi, avant son grand retour en septembre prochain sur le groupe M6, Géraldine Maillet était l'invité de La tribu de Baba présentée par Pascale de La Tour du Pin, lundi soir. L'occasion pour elle d'évoquer notamment une passion qu'elle partage avec son conjoint Daniel Riolo : le poker.

Géraldine Maillet, sa passion pour le poker

« J'adore le casino, je peux passer des week-ends entiers dans les casinos. Je joue beaucoup au poker donc j'adore l'ambiance des casinos, les gens qui sont là, le mélange des gens il y a de tout en fait, des profils incroyables, des gueules patibulaires, des gens très riches, des gens très pauvres, des gens addicts aux jeux et ça, ça fait peur par contre », confie-t-elle.

«Ça fait un peu peur»

Consciente qu'il s'agit d'une passion risquée et addictive, Géraldine Maillet rappelle qu'elle reste une joueuse occasionnelle et donc loin d'être régulière dans les tournois. « Le plus que j'ai gagné c'est au poker et c'est 1200 euros », ajoute la compagne de Daniel Riolo.