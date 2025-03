PSG - Zaïre-Emery : Le scandale à 950 000€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chaque année, L’Equipe sort son traditionnel dossier sur les salaires de Ligue 1. Dans celui de 2025, on peut notamment voir qu’à 19 ans, Warren Zaïre-Emery est le 5ème joueur le mieux payé du championnat. En effet, le crack du PSG émargerait à 950 000€ bruts par mois. Une somme folle qui n’a pas manqué d’en scandaliser certains.

Kylian Mbappé parti, le PSG a voulu faire de Warren Zaïre-Emery la nouvelle figure de proue de son projet. Souhaitant bâtir autour du milieu de terrain formé à Paris, le club de la capitale n’a pas hésité à mettre les moyens au moment de le prolonger. En avril 2024, Zaïre-Emery signait ainsi un nouveau contrat avec le PSG, avec à la clé un salaire colossal.

950 000€ par mois pour Zaïre-Emery !

Ce salaire de Warren Zaïre-Emery a d’ailleurs été révélé ce mercredi par L’Equipe. Via le quotidien sportif, on a ainsi pu apprendre que le crack du PSG était le 5ème joueur le mieux payé de la Ligue 1 derrière Ousmane Dembélé, Marquinhos, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi. Combien est alors payé Zaïre-Emery ? Ce serait de l’ordre de 950 000€ bruts par mois au PSG.

« Ça devrait être interdit »

Ces 950 000€ confiés à Warren Zaïre-Emery n’ont pas manqué de faire scandale lors du Super Moscato Show sur RMC. « Comment on explique ça ? C’est l’incompétence des dirigeants parisiens. Si tu surpayes un joueur, tu n’es pas bon, c’est tout. C’est n’importe quoi un millions d’euros par mois pour Zaïre-Emery. Fais tes preuves, un premier contrat à 330, un deuxième à 700 et à 25 ans, si tu es le meilleur du monde, tu vaux un million », a lâché Pierre Dorian. De son côté, Vincent Moscato a balancé : « A 18 ans, ça devrait être interdit de payer un mec un million par mois ».