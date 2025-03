Géraldine Maillet : Le drame avant Daniel Riolo

La rédaction

Géraldine Maillet, aujourd'hui figure médiatique grâce notamment à ses interventions dans "Touche pas à mon poste", lève le voile sur une jeunesse marquée par la précarité. Invitée du Buzz TV, la compagne de Daniel Riolo évoque les difficultés financières de sa mère, un traumatisme qui a façonné sa vision de la vie et son rapport à l'argent.

Mannequin, puis romancière, scénariste et réalisatrice, Géraldine Maillet fait aujourd’hui davantage parler d’elle pour ses interventions dans les émissions de Cyril Hanouna, à la télévision avec ‘Touche pas à mon poste’ ou à la radio, au micro d’Europe 1 pour ‘On marche sur la tête’. L’écrivaine de 53 ans est également la compagne du journaliste Daniel Riolo, l’éditorialiste star de RMC et de l’émission After Foot.

« Ma mère a eu un accident de la vie quand elle avait 28 ans »

Invité du Buzz TV ce mercredi, Géraldine Maillet est revenue sur sa jeunesse dans la précarité aux côtés de sa mère. « Je suis devenue mannequin pour payer mes études. Ma mère a eu un accident de la vie quand elle avait 28 ans. Elle m’a eue jeune, donc j’étais adolescente, et ça a été un traumatisme pour moi. J’ai vu ma maman malade, dépendante financièrement, être interdit bancaire, on a été poursuivi par les huissiers, on vivait dans une chambre de bonne à Paris », raconte-t-elle.

« J’ai toujours vu que la vie pouvait basculer d’un moment à l’autre »

« J’avais à la fois honte de cette précarité-là, je lui en voulais, poursuit la compagne de Daniel Riolo. J’ai toujours vu que la vie pouvait basculer d’un moment à l’autre, qu’on pouvait avoir des accidents de la vie, en particulier financiers. Donc je suis très flippée par rapport à l’argent, je ne suis pas du tout du genre à faire n’importe quoi. »