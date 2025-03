Clash avec Anelka : Daniel Riolo se fait dézinguer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, ça a chauffé entre Daniel Riolo et Nicolas Anelka. Le ton est monté entre les deux et voilà qu’au micro de RMC, le journaliste sportif a tenu un discours qui a fait hérisser les poils de plus d’un. De quoi valoir à Riolo de se faire critiquer. Ça a été le cas de la part de Jérémy Ménez et Ricardo Faty.

Suite à la qualification du PSG face à Liverpool, Nicolas Anelka s’en était pris à Daniel Riolo, ressortant les critiques de ce dernier sur Luis Enrique. Le clash était alors parti, l’ancien joueur de football s’en prenant notamment à la femme du journaliste. Et c’est par la suite qu’au micro de L’After Foot, Riolo a dérapé, balançant : « Moi, je ne viens pas d'une culture où on enferme les femmes ou alors qu'on met à la cuisine. Il y a 50 ans dans la région d'où je viens, c'est ce qu'on faisait. Mais on le fait plus aujourd’hui ».

« Ce n’est pas le moment de lâcher des messages qui attisent la haine »

Ce sont ces propos qui ont fait polémique et pour lesquels Daniel Riolo se fait réprimander. Pour La Zone, Jérémy Ménez a alors lâché : « L’atmosphère qu’il y a aujourd’hui en France, dans le monde, ce n’est pas le moment de lâcher des messages qui attisent la haine comme ça. Quand tu dépasses le football, des messages comme ça, personne ne peut être d’accord avec toi ».

« Il a un très gros problème d’humilité »

De son côté, Ricardo Faty a confié à propos de la sortie de Daniel Riolo : « Au-delà de la forme, c’est vraiment le fond. Moi, c’est quelqu’un que j’apprécie, je l’ai côtoyé en radio. Mais là, j’impression qu’il se prend pour celui qu’il donne des leçons, mais ça devient trop. Il ne se remet pas en question, il a un très gros problème d’humilité. Il faut savoir faire preuve de sagesse, de mea culpa, de prendre du recul, mais il commence à devenir une caricature ».