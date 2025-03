Riolo a un ennemi au PSG, «il me hait»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour le second Classique de la saison entre le PSG et l’OM en fin de semaine dernière (3-1), le service marketing du champion de France a fait le show en organisant un évènement musical d’avant-match avec SDM, rappeur des Hauts-de-Seine. Le supporter du Paris Saint-Germain a chanté « la mère à Riolo, le père à Riolo », un son issu d’une collaboration avec Booba, qui a fait réagir l’éditorialiste de RMC. Riolo a d’ailleurs évoqué une haine de l’organisateur envers lui.

Dimanche soir, dans le cadre du Classique opposant le PSG à l’OM au Parc des princes (3-1), le service communication du club de la capitale a invité SDM dans le cadre d’un show d’avant-match. Le natif de Meudon qui a grandi à Clamart est, en plus d’être une étoile montante de la scène rap française, un grand supporter du Paris Saint-Germain. De quoi lui permettre de réaliser un rêve personnel comme il l’a confié sur ses réseaux sociaux.

Les supporters du PSG crient la phase «la mère à Riolo, le père à Riolo»

Pendant sa performance, SDM a notamment chanté Dolce Camara, titre de Booba sur lequel il apparaît en featuring issu de l’album Ad vitam æternam sorti en février 2024. L’occasion pour le public du Parc des princes de chanter en cœur un passage du couplet de SDM : « La mère à Riolo, le père à Riolo ». Un pique survenu quelques jours après que le rappeur ait publié un message sur la toile via lequel il affirmait détester personne d’autre plus que Daniel Riolo.

«Sachez quand même qui est cette homme, les supporters, vous vous mettez sur quelqu’un qui dézingue les valeurs du club»

Pendant l’After Foot de lundi soir, l’éditorialiste de RMC a évoqué à nouveau cette prestation de SDM et s’est attardé sur sa programmation gérée par Fabien Allègre qui, selon lui, a une certaine animosité envers sa personne. « S’il le fait au Parc des Princes, c’est forcément contrôlé. Celui qui gère l’event au club, c’est Fabien Allègre, le gars qui a voulu enlever la musique du Parc des Princes, qui massacre toutes les valeurs historiques du club pour des raisons marketing, il me hait. Donc il a validé et s’est réjoui de ça. Il y a un responsable. Sachez quand même qui est cette homme, les supporters, vous vous mettez sur quelqu’un qui dézingue les valeurs du club ».