Marion Rousse : La première fois à l’étranger annoncée !

Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse a aujourd’hui de multiples casquettes. En effet, présentatrice et consultante sur France Télévisions, l’ancienne championne de cyclisme est également depuis quelques années maintenant directrice du Tour de France femmes. Et voilà que ce mercredi, une grande nouvelle est tombée à propos de la compétition dirigée par Marion Rousse. Explications.

Sous l’impulsion notamment de Marion Rousse, le cyclisme féminin gagne chaque année en popularité. Un explosion à laquelle on peut assister chaque été lors du Tour de France femmes, compétition dirigée par la compagne de Julian Alaphilippe. A chaque nouvelle édition, ça prend de plus en plus d’ampleur et en 2024, on a notamment pu assister à un départ de l’étranger, aux Pays-Bas, pour les différentes coureuses. Ça va se répéter en 2027 avec pour la première fois du Tour de France femmes un grand départ du Royaume-Uni.

Un départ du Royaume-Uni en 2027

Ça a été officialisé : en 2027, les Tour de France hommes et femmes s’élanceront du Royaume-Uni. Une grande première pour la compétition dirigée par Marion Rousse. « À l’horizon 2027, la 114e édition du Tour de France et la 6e édition du Tour de France Femmes avec Zwift débuteront toutes les deux par une série de trois étapes au Royaume-Uni. Après avoir déjà visité l’Angleterre à quatre reprises depuis 1974, la Grande Boucle poursuit son exploration avec un séjour qui commencera en Ecosse à Edimbourg et passera également par le Pays de Galles et à nouveau l’Angleterre : trois nations au programme d’un même Grand Départ. Le Tour de France Femmes avec Zwift revivra l’expérience d’un Grand Départ à l’étranger après celui donné aux Pays-Bas en 2024, et le premier au Royaume-Uni », peut-on lire dans le communiqué du Tour de France.

« Le Grand Départ au Royaume-Uni sera l’occasion d’une première traversée »

« Pour le Tour de France Femmes avec Zwift, le Grand Départ au Royaume-Uni sera l’occasion d’une première traversée, toutes ses étapes ayant jusqu’ici été organisées sur les routes du continent européen. L’innovation s’accompagne d’une autre première, puisque les deux épreuves vivront en décalé l’expérience d’un Grand Départ dans un pays commun, cette fois-ci hors de leurs frontières », est-il également expliqué. A voir un peu plus tard tard ce qui sera réservé par Marion Rousse pour le peloton du Tour de France femmes avec ce départ du Royaume-Uni.