Alexandre Higounet

Selon les informations du journaliste Daniel Benson, réputé très fin connaisseur du mercato cycliste, Primoz Roglic a prolongé son contrat d’une saison avec la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe, jusqu’à la fin 2026. Un choix qui apparaît loin d’être anodin et qui laisse augurer d’un grand mouvement sur le mercato courant 2026...

En début de semaine, Daniel Benson, le journaliste anglais fin connaisseur du mercato cycliste, a révélé que Primoz Roglic aurait trouvé un accord avec son équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe pour signer un nouveau bail d’un an. Alors qu’il était en fin de contrat l’hiver prochain, Primoz Roglic sera donc bientôt lié avec l’équipe allemande jusqu’à la fin 2026.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Roglic prolongé jusqu’à la fin de contrat d’Evenepoel...

En déclenchant dès maintenant une prolongation de Roglic, l’équipe Red Bull-Bara-Hansgrohe acte le fait qu’elle ne sera pas en mesure de faire signer un grand leader pour le Tour de France en fin de saison. En revanche, il en ira autrement à la fin de la saison 2026… En effet, à cette date, Remco Evenepoel verra son contrat avec Soudal-Quickstep arriver à son terme, et il apparaît probable que s’il doit quitter sa formation de toujours, ce sera à ce moment-là. Au sein de l’état major de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, on en a visiblement conscience, et en prolongeant le contrat de Roglic d’une saison, on acte le projet d’un grand rendez-vous avec Evenepoel fin 2026. L’hypothèse apparaît d’autant plus solide qu’Evenepoel sera le seul grand leader – capable de gagner le Tour de France - en fin de contrat à cette date. En effet, Jonas Vingegaard est lié avec la Visma-Lease A Bike jusqu’à fin 2028, Juan Ayuso, annoncé comme le futur grand, a signé chez UAE Team Emirates jusqu’à décembre 2028 alors que Tadej Pogacar est sous contrat jusqu’à la fin 2030.

Grand projet Evenepoel probable pour la fin 2026

En prolongeant Roglic un an, l’équipe allemande maintient son leader slovène en poste jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de faire signer Evenepoel. Une nouvelle grande offensive de la Red Bull-Bora-Hansgrohe en direction de Remco Evenepoel l’année prochaine apparaît donc très probable.