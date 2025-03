Danger pour le PSG : Ce joueur affole le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG envisagerait de s’attacher les services de Jonathan David, qui arrive à la fin de son contrat avec le LOSC et sera libre en juin prochain. Un dossier dans lequel la concurrence s’annonce forte puisque de nombreux clubs de Premier League s’intéresseraient également à l’international canadien.

Cinq ans après l’avoir recruté en provenance de La Gantoise, le LOSC s’apprête peut-être à perdre Jonathan David. L’attaquant âgé de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2025 et, pour le moment, n’a toujours pas prolongé. Un dossier dans lequel il faudra attendre que la soit saison soit terminée avant d’en connaître le dénouement.

Le PSG pense à recruter David

« Tout le monde le saura en temps voulu, c'est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant » , a confié Jonathan David le mois dernier à Onze Mondial. D’après les informations de CaughtOffside, plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs pour le récupérer, notamment le PSG, qui envisagerait de s'attacher ses services.

David a l’Europe à ses pieds

Reste à savoir si Jonathan David souhaite rester en Ligue 1, car il aurait de nombreux prétendants à l’étranger. À commencer en Premier League, où Arsenal serait de plus en plus intéressé et où West Ham aurait récemment invité son agent à assister à l’un de ses matchs. Manchester United, Chelsea, Liverpool et Tottenham seraient également sur sa piste, tout comme le FC Barcelone, l’Inter Milan et la Juventus.