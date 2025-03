Antoine Dupont, son grand retour confirmé par une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier avec le XV de France contre l'Irlande, Antoine Dupont sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Nombreux sont les observateurs à déjà annoncer un futur retour fracassant pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, et Jonny Wilkinson a lui aussi confirmé cette probabilité pour Dupont.

Une question revient en boucle depuis la grosse blessure contractée par Antoine Dupont lors du match des 6 Nations entre l'Irlande et le XV de France, le 8 mars dernier : le capitaine des Bleus retrouvera-t-il son meilleur niveau avec sa rupture des ligaments croisés ? Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Jonny Wilkinson y est à son tour allé de son commentaire sur le cas Dupont. Et l'ancienne star de la sélection anglaise n'affiche aucune inquiétude à ce sujet.

« C'est un exemple »

« Un message pour Antoine Dupont ? Ce n'est pas trop à moi de lui donner un conseil, c'est lui qui est un exemple pour les autres. Voilà, les blessures font partie du jeu. Elles sont difficiles à vivre, mais elles peuvent aussi être des opportunités de croissance. Ce que j'ai appris, c'est que chaque épreuve a quelque chose à nous enseigner », lâche Wilkinson, qui apporte donc tout son soutien à Antoine Dupont dans cette épreuve.

« Une version encore plus forte de lui-même »

Et Jonny Wilkinson poursuit en annonçant d'ores et déjà un grand retour pour Antoine Dupont, une fois qu'il sera remis de cette blessure : « Antoine est un leader et sa capacité à surmonter cette nouvelle épreuve en fera une version encore plus forte de lui-même. L'important, c'est de rester positif, de continuer à se battre et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Ces épreuves permettent de développer une mentalité plus résiliente et une meilleure compréhension de soi-même ». Le message est passé...