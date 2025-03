OM - Macron : La signature réclamée à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Dimitri Payet, l'histoire d'amour n'est jamais terminée quand bien même le principal intéressé a quitté le club marseillais à deux reprises. Son retour est programmé à l'avenir, contractuellement parlant. Emmanuel Macron le sait pertinemment et lui a fait une invitation devant les caméras de Canal+.

Supporter avéré de l'OM, Emmanuel Macron a déjà essayé de faire venir Kylian Mbappé au sein de l'équipe phocéenne par le passé comme il l'avait révélé. Le président de la République tient d'ailleurs Dimitri Payet en haute estime. « Le président (Emmanuel) Macron quand il venait à Marseille, j'ai toujours été invité parce que c'est un grand fan de l'OM ». a confié le principal intéressé.

«Quand est-ce que tu reviens en France ?»

Au cours d'une rencontre au Brésil entre le président Emmanuel Macron et son homologue Luiz Inacio Lula da Silva, Dimitri Payet a été un invité privilégié et n'a pas manqué de remercier le président de la République pour l'invitation. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu par la question suivante : « Quand est-ce que tu reviens en France ? ». L'ex-joueur de l'OM a rétorqué du tac au tac en glissant un message clair : « Quand on aura besoin de moi ».

«Tu manques à Marseille, tu sais»

Disposant d'un passage privilégié à l'OM grâce à son contrat signé en 2020 qui lui permet d'effectuer sa reconversion dans l'organigramme du club une fois le rideau tombé sur sa carrière de footballeur, Dimitri Payet a reçu un dernier appel du pied du président de la République capté par les caméras de Canal+ pour le documentaire intitulé Dimitri Payet - O Carioca. « Tu manques à Marseille, tu sais ». Reste à savoir si, au terme de son contrat actuel à Vasco de Gama à la venue de l'été, Payet retrouvera la cité phocéenne ou non, le suspense reste entier...