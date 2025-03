OM : Problème avec Rabiot, l'annonce qui chamboule tout !

Amadou Diawara

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer les quarts de finale de la Ligue des Nations, Adrien Rabiot pourrait manquer le match retour contre la Croatie. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé ce samedi après-midi que le milieu de terrain de l'OM avait un « souci à un mollet ».

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, même s'il a été formé au PSG. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du club marseillais cette saison, l'international français a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie.

France-Croatie : Rabiot est très incertain

Lors du match aller contre la Croatie, programmé à Split ce jeudi soir, Adrien Rabiot a été titularisé par Didier Deschamps. Toutefois, le milieu de terrain de l'OM n'a pas pu empêcher les Bleus de s'incliner à l'extérieur (2-0). Et malheureusement pour la bande à Kylian Mbappé, Adrien Rabiot pourrait manquer le match retour au Stade de France ce dimanche soir.

Rabiot a «un soucis à un mollet»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Didier Deschamps a annoncé qu'Adrien Rabiot était très incertain pour France-Croatie, étant victime d'une gêne à un mollet. « Un seul joueur a un soucis à un mollet, c'est Adrien Rabiot. Ça me paraît compliqué. Les autres sont en séance collective aujourd'hui », a annoncé le sélectionneur des Bleus. D'après RMC Sport, Adrien Rabiot va manquer l'entrainement collectif tricolore de ce samedi soir. Reste à savoir qui remplacera le joueur de l'OM en cas d'absence contre la Croatie.