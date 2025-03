Il l’annonce, l’OM a signé «un joueur de District»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ciblé lors du dernier Classique, Adrien Rabiot avait, peut-être, la tête ailleurs face à la Croatie jeudi soir. Quoi qu'il en soit, le milieu de terrain a réalisé l'une de ses pires performances avec l'équipe de France. Pour Jean-Michel Larqué, Rabiot et ses coéquipiers n'ont pas été niveau. Inquiétant à un an et demi de la Coupe du monde aux Etats-Unis.

La colère est grande après la performance indigeste de l’équipe de France face à la Croatie en quarts de finale aller de Ligue des Nations (2-0). Certains joueurs ont affiché un niveau technique très faible, notamment au milieu de terrain où Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot ont été malmenés tout au long de la partie.

Larqué allume le milieu de terrain tricolore

Durant l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué est apparu désemparé. « Il y a 20 ans au milieu, tu avais Vieira, Makélélé, Zidane. Tchouaméni-Rabiot-Guendouzi, c'est la Division 1 de District » a déclaré la légende de l’ASSE ce vendredi.

Danger pour l'équipe de France

Larqué a sonné la sonnette d’alarme à quelques heures du match retour, et à un peu plus d’un an d’une Coupe du monde organisée sur le continent américain. « Je suis vraiment très inquiet. Ce sont des faux joueurs, il n'y a rien, aucun talent. Donc si en plus, ils n’ont pas d’envie… C'est le néant complet » a-t-il lâché.