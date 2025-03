Antoine Dupont - XV de France : Annonce exclusive après le drame !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti sur blessure en première mi-temps lors du choc entre l'Irlande et le XV de France le 8 mars dernier, match comptant pour le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont avait été contraint d'abandonner ses coéquipiers à un moment critique où les Bleus ne possédaient qu'une très courte avance au score. Et un documentaire dévoilé par France Rugby montre les discours inédits de Fabien Galthié et Grégory Alldritt à la mi-temps de ce match.

La nouvelle a fait l'effet d'un choc pour l'ensemble des supporters du XV de France sur le moment. Le 8 mars dernier, alors que les Bleus et l'Irlande sont au coude à coude dans cette première période à Dublin, Antoine Dupont est sorti blessé dix minutes avant le retour aux vestiaires. Le verdict est tombé 24h plus tard pour la star du XV de France et du Stade Toulousain : rupture des ligaments croisés du genou droit, et Dupont sera donc indisponible pendant plusieurs mois. Un énorme coup dur pour le demi de mêlée tricolore.

Alldritt se lâche dans le vestiaire

Une semaine après la triomphe final du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations, France Rugby vient de dévoiler des images inside des Bleus. Et on y aperçoit notamment une grosse séquence à la mi-temps du match en Irlande, quelques minutes seulement après la grave blessure d'Antoine Dupont au genou. La France mène alors de très peu (8-6), et Gregory Alldritt tente de remobiliser les troupes : « On est dominant partout. Les seules fois où on se fait peur, c’est quand on sort de notre système, de notre système, du cadre. On met beaucoup d’intensité dedans. Devant on peut faire plus. Faisons confiance à notre stratégie », a lâché le troisième ligne du XV de France dans le vestiaire.

« Le destin est à vous »

Même son de cloche pour Fabien Galthié, l'entraîneur du XV de France, avec un discours fort pour booster ses joueurs : « Derrière on va plus vite qu’eux, derrière on est meilleur qu’eux. Devant on est plus costauds qu’eux donc nos conquêtes il faut les jouer proprement avec l’intensité. C’est miette par miette que peut-être, on va arrêter leur domination! Si vous voulez bien le faire, si vous voulez être des hommes qui arrêtent leur domination, c’est miette par miette! Conscience, lucide! Si vous voulez aller de l’avant, le destin est à vous! Miette par miette les enfants!!! », a lâché le sélectionneur du XV de France comme le révèlent les images exclusives du documentaire. Et le tout alors que les Bleus venaient tout juste de perdre Antoine Dupont...