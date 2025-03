Alcool, prison : Le XV de France encore concerné par un scandale

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France est a connu son lot d’affaires extrasportives gravissimes ces derniers temps. Que ce soit en raison de scandales racistes, de viol présumé ou de violences conjugales, Fabien Galthié a tout connu à la tête de la sélection dernièrement. Banni par la FFR, Mohamed Haouas arborera un bracelet électronique pendant les trois prochains mois. Explications.

Les polémiques ont été nombreuses ces dernières années pour des joueurs du XV de France. En juillet 2024, Melvyn Jaminet se laissait aller sur les réseaux sociaux en tenant le discours suivant. « Le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque ». L’arrière du Racing Club de Toulon s’était défendu par la suite en expliquant que cette Story Instagram n’aurait jamais dû être rendue publique et que ce n’était qu’une « private joke » avec des amis à lui. Alcoolisé, Jaminet se trompait dans l’envoi de la vidéo un scandale raciste éclaté. Une affaire qui lui avait valu une suspension de 34 semaines de la part de la Fédération française de rugby.

Avant le scandale raciste de Jaminet, la rixe de Chalureau

Quatre années plus tôt, Bastien Chalureau avait été l’auteur d’une agression raciste envers deux hommes en janvier 2020 à Toulouse en lançant un « ça va les bougnouls ? » à Nassim Arfi et Yannick Larguet avant de leur asséner des coups de poing avec Victor Moreaux et Tudor Stroe. Des faits qui ont certes eu lieu avant qu’il devienne un joueur du XV de France. Mais cette affaire s’est étirée jusqu’à la Coupe du monde 2023 à laquelle il a pris part avec l’équipe de Fabien Galthié. Sa condamnation initiale était de six mois de prison avec sursis.

L’affaire Jegou-Auradou

En juillet 2024, quelques jours seulement après le scandale Melvyn Jaminet, Hugo Auradou et Oscar Jegou étaient arrêtés par la police argentine. La cause ? Une plainte déposée par une femme de 39 ans pour une agression sexuelle présumée. Entre auditions, mise en détention, remise en liberté et non-lieu prononcé par la justice argentine le 10 décembre 2024, les semaines ont été mouvementées pour les deux joueurs du XV de France. Une polémique de plus s’ajoutant à l’affaire Mohamed Haouas.

Habitué des affaires judiciaires, Haouas connaît le verdict pour sa conduite en état d’alcoolémie

Le 26 mai 2023, Mohamed Haouas qui était un joueur régulièrement sélectionné par Fabien Galthié avec le XV de France, était placé en garde à vue en raison de violences conjugales. Ce qui lui ont valu à une peine d’un an de prison ferme aménageable. De quoi pousser la Fédération française de rugby à mettre un terme à sa carrière internationale.

Quelques semaines plus tard seulement, le pilier droit est condamné pour une bagarre dans une boulangerie. Mais ce n’est pas tout et sa descente aux enfers ne s’est pas arrêtée à cela. Le 27 février dernier, à cause d’une conduite en état d’ivresse avec 1,8 gramme d’alcool par litre de sang en décembre 2024, Mohamed Haouas était condamné à trois mois de prison ferme, mais aménageables par l’application d’un bracelet électronique comme le juge d’application des peines du tribunal de Montpellier en a décidé lundi.

Le joueur espérait pouvoir régler ces 3 mois de prison par le paiement d’une amende, solution refusée par le juge. La peine infligée a toutefois été fractionnée comme révélé par L’Equipe puisque Haouas pourra retirer le bracelet électronique pendant les entraînements et les matchs du MHR.