Deschamps : C’est déjà terminé !

Alexis Brunet

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a prévu de laisser sa place à la tête de l’équipe de France. L’ancien milieu de terrain sera donc resté 14 ans à la tête des Bleus et pour certains, c’est bien trop. C’est notamment l’avis de Walid Acherchour, qui estime que l’ex-coach de l’OM ne maîtrise plus grand-chose depuis 2018.

Dimanche soir, l’équipe de France disputera son quart de finale retour de Ligue des nations face à la Croatie. Si les Bleus ne se qualifient pas pour le dernier carré, il ne restera plus qu’une grande compétition à Didier Deschamps avec sa bande. En effet, le sélectionneur français a indiqué qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026.

« Depuis 2018, Deschamps ne maitrise plus rien en équipe de France »

Didier Deschamps va donc quitter l’équipe de France en 2026, mais d’après Walid Acherchour, qui s’est exprimé dans Génération After, le sélectionneur aurait déjà dû prendre cette décision depuis longtemps. « Depuis 2018, Deschamps ne maitrise plus rien en équipe de France. Je n'ai jamais été un grand fan de Didier Deschamps et de sa manière de faire jouer ses équipes, mais je respectais l'entraîneur, l'animal de compétition, celui qui était capable tactiquement de maitriser sa barque sans proposer un football chatoyant, mais je trouve que, que ce soit dans le management, le choix d'hommes, la lecture de match, ses choix de départ, je trouve qu'il maitrise de moins en moins le bateau équipe de France. Depuis 2018, où on sentait qu'il y avait un vrai cadre défini, qu'il y avait des vrais lieutenants, une vraie colonne vertébrale, une certaine liberté qui était minime et voulue avec Kylian Mbappé, mais un vrai cadre autour, je ne le retrouve pas ou très très peu. »

« Je le trouve perdu »

Selon Walid Acherchour, Didier Deschamps ne se montre plus assez novateur d’un point de vue tactique et certaines défaites font tâche ces derniers temps. « Il y a le coup tactique en 2022 avec Griezmann au milieu qui est à mettre à son crédit, mais entre les listes, le management autour de Mbappé, le nombre de fois où cette équipe de France est en difficulté dans sa manière de mettre en place une animation offensive avec les nouveaux joueurs, il y a des matchs qui font énormément tâche du côté de Deschamps, et ce ne sont pas les résultats qui vont masquer tout ça. Hier (jeudi), c'est une pierre de plus dans le jardin de Didier Deschamps sur cette séquence. Sur six ans, il y a eu des moments où il était inspiré, et heureusement, mais sur le global, je le trouve perdu et perturbé dans tout ce que ça comporte d'être sélectionneur de l'équipe de France. »