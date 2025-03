Du jamais vu au PSG, la folie du Qatar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Propriétaires du PSG depuis 2011 désormais, le Qatar a fait rêver plus d'un supporter de club français si l'on se fie au jugement de Mamadou Sakho. L'ex-joueur du Paris Saint-Germain estime que sans les Qataris, des stars comme Neymar ou Lionel Messi n'auraient jamais pu fouler les pelouses de Troyes ou Brest et qu'il fallait en ce sens les remercier.

Entre 2021 et 2023, les joueurs du PSG étaient dignes de rockstars en déplacement dans les stades de Ligue 1. C'est notamment l'aveu effectué par Kylian Mbappé en personne en interview pour Clique à la fin de l'année civile dernière. Accompagné par Neymar ainsi que Lionel Messi, Mbappé faisait rêver beaucoup de jeunes supporters de clubs français.

«Un jeune de Troyes ou de Brest n'aurait jamais pu rêver d'avoir Messi dans son stade, ou Neymar»

Un sentiment totalement partagé par Mamadou Sakho, défenseur du PSG entre 2007 et 2013. « Aujourd'hui, beaucoup de gens retournent leur veste et changent de discours. Ce n'était pas du tout le même en août et septembre (ndlr 2023) quand on a vu les gros noms quitter le Paris Saint-Germain. Ils disaient que le projet du Qatar avait changé, qu'il n'y avait plus Neymar, plus Messi etc. Je pense qu'il faut remercier le Qatar d'avoir fait vivre dans tous les stades de France des émotions exceptionnelles. Parce que je pense qu'un jeune de Troyes ou de Brest n'aurait jamais pu rêver d'avoir Messi dans son stade, ou Neymar. Ils l'ont fait. Je pense que tous les Français doivent les remercier ».

Sakho conquis par le nouveau PSG

Pour Stephen Brunch, Mamadou Sakho a reconnu après avoir fait savoir qu'il faudrait remercier le Qatar pour ce que le PSG a offert à la Ligue 1, que la nouvelle politique sportive du Paris Saint-Germain est tout aussi belle que la précédente avec Luis Enrique à la baguette. « Et par la suite, ils ont eu une nouvelle vision avec un autre projet. Quand on a vu les jeunes talents arriver, il y a eu beaucoup de critiques. Je pense qu'avec le temps, le coach a pu mettre ses idées en place et on voit que ces jeunes talents déterminés prennent du plaisir ensemble et c'est un kif de les voir jouer. On voit que la mayonnaise a pris au fur et à mesure du temps. Je kiffe voir le PSG jouer et voir ces jeunes talents arriver pour construire une équipe solide, cohérente ».