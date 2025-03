Le PSG l’envoie en Kings League, la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

AmineMaTué est devenu une référence sportive du streaming français. Il a été à l’initiative de matchs entre streamers tricolores et espagnols notamment, et a pris part à la Kings World Cup au Mexique l’année dernière. Pour l’arrivée de la Kings League en France avec un mini championnat à compter du mois d’avril, AmineMaTué sera le président d’une équipe. Un choix évident pour Gerard Piqué qui l’a lié au PSG au passage. Explications.

Le 6 avril prochain, la Kings League débarquera en France jusqu’au 7 mai et sera diffusée sur Twitch ainsi que M6+. Huit équipes sont au programme avec différents présidents comme Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé et Mike Maignan pour un groupe, Adil Rami pour un autre, ou encore AmineMaTué pour une autre équipe. Les stars du football et du monde du streaming sont au rendez-vous. AmineMaTué avait déjà participé à la Kings World Cup qui s’était déroulée au Mexique l’année dernière.

«C’est un grand passionné de foot, grand fan du PSG aussi… C’est pour cela qui a été choisi»

Une participation de la France qui avait été appréciée par Gerard Piqué, patron de la Kings League, présent lundi au Dojo de Paris dans le 14ème arrondissement. Au micro de RMC Sport, Gerard Piqué a fait savoir que la sélection d’AmineMaTué a un lien avec son amour pour le foot… mais aussi du PSG ! « La première fois que j’ai parlé avec Amine, c’était l’an dernier, un peu avant la Kings World Cup au Mexique… je n’ai pas tout compris parce que mon Français est limité. Mais j’ai pu voir son implication auprès de sa communauté ! C’est un streamer apprécié par ceux qui le suivent ! C’est un grand passionné de foot, grand fan du PSG aussi… C’est pour cela qui a été choisi ».

«Son profil était parfait»

Icône du FC Barcelone de Pep Guardiola et de Luis Enrique, Gerard Piqué a poursuivi en expliquant avoir trouvé en AmineMaTué la personne idoine pour représenter la Kings League dans l’hexagone. « Son profil était parfait pour la Kings League ! Durant la Kings World Cup au Mexique, il a abattu un travail incroyable ! En termes d’audiences et d’engagement de son équipe ».