Scandale Rabiot : Sa mère balance sur Macron

Lors du match entre le PSG et l’OM, Adrien Rabiot a été particulièrement ciblé par les supporters parisiens. Le milieu de terrain a été sifflé, insulté et des banderoles hostiles à son égard ont été brandies dans le Parc des princes. Depuis cela, la mère du Marseillais a fait la tournée des médias pour revenir sur ces malheureux évènements et elle en a profité pour livrer une petite anecdote sur Emmanuel Macron.

Si le PSG s’est fait remarquer sur le terrain face à l’OM, ses supporters aussi se sont fait remarquer en tribunes, mais pas pour une bonne raison. Les fans du club de la capitale avaient réservé un accueil houleux à leur ancien joueur Adrien Rabiot, qui faisait son grand retour au Parc des princes avec le maillot marseillais.

« Cela ne vous choque pas ? »

Les supporters du PSG ont notamment brandi une banderole visant le père d’Adrien Rabiot. Problème, ce dernier est décédé d’une grave maladie en 2019. Pour L’Équipe, la mère du joueur de l’OM est revenue sur le sujet et elle s’est montrée particulièrement indignée. « Il ne peut pas y avoir deux traitements possibles. Vous vous rendez compte : "Qui est ton vrai père ?" Cela ne vous choque pas ? Personne ne réagit. Pourtant, au cours de ces dix dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un sujet autour d'Adrien, tout le monde s'en est emparé. »

« On avait demandé son avis au président de la République »

Lors de cette interview accordée à L’Équipe, Véronique Rabiot est également revenue sur la fois où son fils avait refusé d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018. Une décision qui avait fait grandement réagir et le Emmanuel Macron avait même été interrogé sur le sujet. « À un moment, on voulait lui retirer sa nationalité française alors que personne n'était au courant de ce qui s'était passé avec l'équipe de France. On avait demandé son avis au président de la République, le porte-parole de l'Élysée avait donné son avis également... Et là, ça ne dérange personne ? »