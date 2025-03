OM : Il change d’équipe, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En pleine éclosion à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi, Bilal Nadir va vivre une expérience qu’il attendait depuis longtemps, mais qu’il n’a pas vu venir : fêter sa première cape avec la sélection marocaine. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a partagé sa joie après la bonne nouvelle apprise à la sortie de la mosquée.

Bilal Nadir (21 ans) a pris une grande décision il y a deux ans de cela, soit au moment de faire ses premiers pas avec l’équipe professionnelle de l’Olympique de Marseille. Le natif de l’OGC Nice où il a fait ses classes décidait de faire une croix sur l’équipe de France A malgré le fait d’avoir traversé les équipes de jeunes tricolores. En effet, Nadir choisissait de représenter les couleurs de son autre nationalité : le Maroc.

De l’OM à la sélection marocaine, le rêve de Bilal Nadir

Après avoir mis le pied à l’étrier avec les U23, le milieu offensif qui dispose de plus en plus de temps de jeu sous la houlette de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille avec plus d’une heure de jeu passée sur la pelouse du Parc des princes dimanche dernier contre le PSG (1-3). Le développement du joueur de l’OM a interpellé Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, qui l’a convoqué.

«Je venais de sortir de la mosquée et j’ai vu ma convocation, j’étais très ravi»

Pour les médias de la sélection marocaine, Bilal Nadir s’est enflammé pour ses premiers pas à l’entraînement avant d’entrer dans le vif du sujet contre le Niger et la Tanzanie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 vendredi et mardi prochain. « C’est un immense honneur pour moi et ma famille de porter le maillot de l’équipe nationale. Je venais de sortir de la mosquée et j’ai vu ma convocation, j’étais très ravi ».