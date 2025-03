Transfert au PSG : Un joueur de l’équipe de France hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé par le Real Madrid et Chelsea, Claude Makélélé décidait à l’été 2008 de quitter les Blues pour s’engager avec le PSG, où il a terminé sa carrière de joueur. À ce moment-là, le Qatar n’était pas encore propriétaire du club de la capitale et le choc a été violent pour l’ancien international français.

En 1998, Claude Makélélé quittait l’OM et la Ligue 1 pour le Celta Vigo, en Espagne. Deux ans plus tard, il rejoignait le Real Madrid (2000-2003), avant de prendre la direction de Chelsea. Après cinq saisons passées en Angleterre, c’est au PSG que l’ancien international français (71 sélections), finaliste de la Coupe du monde 2006, a décidé de terminé sa carrière, à l’issue de la saison 2010-2011.

« C’était un choc thermique, parce que j’arrivais de grands clubs qui étaient structurés »

Alors qu’il sortait de deux expériences au Real Madrid puis à Chelsea, rejoindre le PSG a été un choc pour Claude Makélélé. « Une anecdote au PSG, à la base, c’était Colony Capital quand je suis arrivé. Oh là là là là… C’était… Je ne dirais pas du n’importe quoi, mais c’était quelque chose qu’on voit de l’extérieur : un grand club avec pas mal de structure, mais quand on arrive à l’intérieur on se dit “oula, c’est…” (rire) », a-t-il confié, dans un entretient accordé à Free Foot.

« C’était du tout et du n’importe quoi »

Claude Makélélé poursuit : « Moi, c’était un choc thermique, parce que j’arrivais de grands clubs qui étaient structurés. Et quand je suis arrivé là-bas, j’ai dû me remettre en question. Comme on dit, dans le football, il faut se remettre en question tous les jours. C’est le quotidien pour apprendre, il faut s’adapter. Et oui, j’ai dû m’adapter, me forcer à prendre des responsabilités au niveau du terrain, en dehors du terrain. C’était du tout et du n’importe quoi. Ça m’a fait mûrir encore plus. »