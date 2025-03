Amadou Diawara

D'après l'IA, Lamine Yamal devrait soulever son tout premier Ballon d'Or en 2029, et ce, sous les couleurs du FC Barcelone. Avec le Real Madrid, le crack espagnol de 17 ans devrait remporter le graal deux nouvelles fois : en 2035 et en 2037. Interrogé sur son transfert annoncé à la Maison-Blanche, Lamine Yamal a dénoncé une fake news.

Etincelant sous les couleurs du FC Barcelone depuis de longs mois, Lamine Yamal est destiné à remporter un jour le Ballon d'Or, et pourquoi pas plusieurs fois. D'après l'IA, le crack de 17 ans va remporter le Graal à trois reprises.

Mbappé annonce «l’un des meilleurs du monde» au PSG

➡️ https://t.co/5KHwHz2hDJ pic.twitter.com/aeA6tcTcUW — le10sport (@le10sport) March 19, 2025

Intertitre 2

A en croire l'Intelligence Artificielle, Lamine Yamal va soulever son tout premier Ballon d'Or en 2029 avec le FC Barcelone. Au total, l'international espagnol devrait remporter le Graal à trois reprises. Comme indiqué par l'IA, Lamine Yamal devrait être à nouveau sacré en 2035 et en 2037, et ce, sous les couleurs du Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à AS, Lamine Yamal s'est prononcé sur ces prédictions, fermant totalement la porte à un transfert à la Maison-Blanche.

«Elle s’est trompée, elle a tout faux»

« Pour ce qui est de 2029, j'espère le gagner avant, car cela signifierait que j'ai gagné la Ligue des champions avec le Barça et la Coupe du monde avec l'Espagne, qui sont mes deux grands rêves. Quant à l'autre chose que dit l'intelligence artificielle, eh bien, elle s’est trompée. Elle a tout faux », a affirmé Lamine Yamal. D'après le crack de 17 ans, il ne signera jamais au Real Madrid, le grand rival du FC Barcelone.