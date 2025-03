PSG - Luis Enrique : Le conflit après la signature ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Luis Enrique, l'histoire va se poursuivre encore un peu. Alors que le contrat de l'Espagnol expirait initialement en juin prochain, un accord a été trouvé pour une prolongation jusqu'en 2027. L'officialisation est tombée et désormais, l'entraîneur du PSG espère qu'il en soit de même pour Luis Campos. Mais voilà que cela pourrait donner lieu à un conflit. Explications.

Cette saison, Luis Enrique va taire toutes les critiques à son sujet. Et ça a été récompensé pour l'entraîneur du PSG. Bénéficiant de la confiance de sa direction, l'Espagnol a dernièrement paraphé un nouveau contrat. Alors que le sien arrivait à expiration, Luis Enrique se retrouve désormais lié jusqu'en 2027 avec le PSG.

« J’aimerais finir avec lui »

Luis Enrique va donc continuer sur le banc du PSG et l'Espagnol espère d'ailleurs travailler encore avec Luis Campos. La prolongation du Portugais est l'un des gros sujets du moment. Son contrat arrive à expiration, mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé pour le renouveler. Luis Enrique n'a alors pas hésité à prendre position, expliquant ce dimanche soir à propos de l'avenir de Campos : « Si je veux le voir prolonger au PSG ? Sans aucun doute. J’ai commencé ce projet avec lui et c’est la personne avec qui j’ai commencé à discuter, à négocier. J’ai commencé avec lui et il ne fait aucun doute que j’aimerais finir avec lui ».

« Aujourd’hui, le club ne veut pas vraiment le prolonger »

Le message est donc envoyé à la direction du PSG. Mais encore faut-il que cette dernière espère continuer avec Luis Campos. Et à ce propos, Daniel Riolo avait récemment jeté un froid. En effet, lors de L'After Foot, il avait ainsi balancé sur Campos : « C’est quand même un gars que le PSG est en train de mettre dehors. (…) Il y a eu des erreurs de recrutement, mais il y a aussi eu de très bonnes choses faites par Luis Campos. Neves, Vitinha, Pacho, Kvara, tu as 4 joueurs qui sont importants. Je trouve que ce gars se fait beaucoup taper dessus et aujourd’hui, le club ne veut pas vraiment le prolonger ».