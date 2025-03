PSG : Un joueur traumatisé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment victime du PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec son club de Liverpool, Ibrahima Konaté semble avoir beaucoup de mal à se remettre de cette immense déception. Et Pierre Ménès, qui analyse la défaite de l'équipe de France jeudi soir en Croatie et la prestation décevante de Konaté, y voit un lien direct pour le défenseur central des Reds.

Et si Ibrahima Konaté n'avait pas digéré sa soirée du 11 mars dernier et l'élimination de Liverpool face au PSG, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ? Le défenseur central était titulaire avec l'équipe de France jeudi soir en Croatie pour le match des Ligue des Nations et la lourde défaite concédée par les Bleus à Split (2-0). Auteur d'une première période assez désastreuse, Konaté a été remplacé dès la pause par Didier Deschamps.

« Il est totalement à l’envers »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a décrypté la prestation de Konaté, faisant le lien avec sa récente déconvenue en Ligue des Champions contre le PSG : « Lui je pense qu’il doit toujours être à Anfield contre le PSG ou en finale de la Coupe de League contre Newcastle. Il est totalement à l’envers », estime l'ancien consultant de Canal +.

Dure soirée pour Konaté

« Il a commencé le match en concédant un penalty sur une main grossière, et puis le reste du match il était complètement à la rue, que ce soit dans ses interventions défensives et dans son placement, il était pris dans son dos. Il a été très logiquement remplacé à la mi-temps par Upamecano », poursuit Ménès.