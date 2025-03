Transfert : Il prépare un coup en douce dans le dos du PSG !

Amadou Diawara

Le PSG serait en première ligne pour boucler la signature de Victor Osimhen. Toutefois, Manchester United et la Juventus tenteraient de griller la priorité au club de la capitale. En effet, les Red Devils tenteraient de finaliser un échange avec Rasmus Højlund, tandis que la Vieille Dame voudrait négocier secrètement avec le buteur de la Juventus.

Malgré les signatures de Désiré Doué l'été dernier, et de Khvicha Kvaratskhelia au mois de janvier, le PSG aimerait recruter un nouvel attaquant à l'issue de cette saison. Dans cette optique, le club emmené par Luis Enrique devrait se jeter sur Victor Osimhen. Prêté jusqu'au 30 juin à Galatasaray, l'international nigérian est engagé jusqu'en 2026 avec le Napoli.

Osimhen : La Juventus prépare un mauvais tour au PSG

Lors d'un entretien accordé à Napoli Magazine Live, Emanuele Cammaroto a fait un point complet sur l'avenir de Victor Osimhen. A en croire le journaliste et expert du mercato, le PSG serait en pole position sur ce dossier, mais il doit se méfier de Manchester United et de la Juventus.

La Juventus va presser le clan Osimhen

« Victor Osimhen ? Il y a deux pistes : la piste étrangère avec le PSG en première ligne, il y a United qui presse, mais ils n'offrent pas les 75 millions. Ils veulent insérer une contrepartie. Hojlund est une idée qui émerge, mais Naples veut récupérer l'argent de la clause. La Juve n'abandonne pas la piste Osimhen, mais s'il ne participe pas à la Ligue des champions, ce sera difficile. La clause ne s'applique qu'à l'étranger, mais Giuntoli insiste, et la stratégie pourrait être de presser l'entourage, de trouver un accord avec le joueur et de mettre Naples dos au mur. Mais il me semble compliqué de mettre le Napoli dos au mur. Je ne pense pas que Conte veuille qu'Osimhen soit transféré à la Juventus », a précisé Emanuele Cammaroto sur les ondes de Radio Punto Zero.