Transferts : Un gros mensonge de l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé pendant une saison en prêt du côté de l'OM, en 2016-2017, William Vainqueur avait reçu la garantie qu'il serait conservé par la suite. Rudi Garcia lui aurait formulé cette promesse, qui n'a finalement jamais été tenue. Et un proche de l'ancien milieu de terrain de l'OM rétablit toute la vérité à ce sujet.

C'est un fait, la saison 2016-2017 avait été particulièrement mouvementée pour l'OM, avec le rachat du club acté au mois d'octobre par l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Au cours de cet exercice, plusieurs joueurs prêtés ont réussi à se mettre en évidence, comme Bafétimbi Gomis ou encore William Vainqueur. Et ce dernier était d'ailleurs censé être conservé par l'OM la saison suivante...

Rudi Garcia lui a fait une promesse

Interrogé par Le Phocéen, un proche de William Vainqueur dénonce un mensonge de l'OM et notamment de Rudi Garcia, le coach de l'époque, qui lui avait donné la garantie qu'il bouclerait son transfert : « Lui, de base, il voulait vraiment rester, et la promesse que Rudi Garcia lui avait faite est finalement tombée à l’eau », explique cet ami du joueur.

« L’offre n’est jamais venue »

« Ça lui est un peu resté en travers. On s’appelait en FaceTime, il était dans sa chambre d’hôtel en train de me dire : "J’attends, j’attends, j’attends, j’attends..." Jusqu’à un moment où l’offre n’est pas venue, fin du mercato français, et il ne pouvait rebondir qu’en Turquie », poursuit l'ami de William Vainqueur, qui s'était donc finalement engagé avec Antalyaspor après son retour avorté à l'OM.