Cristiano Ronaldo : 10 ans de cauchemars ?

Franck Ribéry s'était révélé aux yeux du grand public sous le maillot de l'équipe de France en 2006 pendant la Coupe du monde en Allemagne perdue en finale contre l'Italie. Sept ans plus tard, Kaiser Franck comme il était surnommé par les supporters du Bayern Munich, avait tout gagné avec le club bavarois... excepté le Ballon d'or qui lui a été injustement volé au profit de Cristiano Ronaldo selon lui.

En 2013, Franck Ribéry a tout simplement posé ses mains sur chaque trophée possible avec le Bayern Munich : la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. A titre personnel, il a même reçu la récompense du meilleur joueur européen de l'année. Néanmoins, le Saint-Graal qu'est le Ballon d'or lui a échappé... et a fini par être raflé par Cristiano Ronaldo.

«Je cherche encore l'explication»

3ème au classement derrière pour ce Ballon d'or de la FIFA derrière Lionel Messi et le lauréat Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry n'explique toujours pas douze ans plus tard sa défaite. « J'ai tout eu sauf ça cette année-là (il montre une étagère, chez lui, dans sa salle des trophées) : la Ligue des champions, le doublé Bundesliga-Coupe d'Allemagne, le Championnat du monde des clubs, le titre de meilleur joueur européen... C'était l'année parfaite. Je ne pouvais pas faire mieux. Ce Ballon d'Or restera à jamais une injustice. Je cherche encore l'explication, même si certains m'en ont donné ».

«Si le vote avait été le même qu'aujourd'hui, j'aurais gagné»

Pour L'Equipe, l'ancien international français de 41 ans explique même qu'avec les critères de vote actuels, le Ballon d'or lui aurait été remis à l'époque. « Je ne comprendrai jamais qu'on ait repoussé la clôture du scrutin de plus de quinze jours... J'étais en tête chez les journalistes. Si le vote avait été le même qu'aujourd'hui, j'aurais gagné. Mais Messi et Cristiano Ronaldo m'ont toujours montré du respect. Ils savaient que j'étais à leur table. En toute humilité, en 2013, je n'avais rien à leur envier ». Une cicatrice qui ne se refermera jamais donc pour Franck Ribéry.