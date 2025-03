«Elle pleurait» : Tensions dans les coulisses de Danse avec les stars avec Frank Leboeuf

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars" sur TF1, Frank Leboeuf a été éliminé vendredi soir après six semaines d’aventure. Interrogé après sa sortie de l’émission, le champion du monde 1998 a révélé un moment de tension survenu dans les coulisses avec Candice Pascal, nécessaire pour construire leur duo.

Adil Rami est désormais le dernier ex-footballeur encore engagé dans "Danse avec les stars". Envoyé en « dernière chance » par le jury, Frank Leboeuf n'a pas été sauvé par les téléspectateurs de TF1. Rapporté par le site PureBreak, l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane s’est montré bon joueur après son élimination, affirmant ne pas être déçu. « Je ne dirais pas ça. Je sais que c'est un show, un spectacle et qu'il faut prendre en considération tout l'ensemble et il faut prendre des décisions. Donc il n'y a aucun problème, a confié le champion du monde 1988, retenant le positif de sa participation dans l’émission de TF1. Je suis juste triste d'arrêter l'aventure, car je me régalais de danser avec Candice, a-t-il soufflé. C'est que ça que je retiendrai, c'est le nombre d'heures de travail que nous avons effectué pour arriver à des choses que je ne pensais jamais pouvoir faire. »

« Elle pleurait, et je pleurais aussi »

« C'est énorme [comme aventure], a poursuivi Frank Leboeuf. Au niveau émotionnel, je crois que tout le monde peut le partager avec nous, on vit des moments qui sont très durs, mais très forts en même temps ». Invité à partager l’un de ses souvenirs dans l’émission, l’ancien joueur de l’OM est revenu sur un épisode houleux survenu en coulisse avec sa partenaire de danse Candice Pascal : « Elle m'engueulait, elle m'engueulait, et j'ai dit 'je veux m'arrêter'. Et je suis sorti en claquant la porte du studio de danse. Et je suis revenu avec un brownie et une orange, et elle pleurait, et je pleurais aussi. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il existait quelque chose entre nous. Et ça a tout de suite détendu l'atmosphère et puis on s'est remis à danser et comme par hasard ça allait beaucoup mieux. Mais on a été obligés à un moment de dire 'stop' parce que j'étais frustré, elle était frustrée, ça ne fonctionnait plus. »

« Notre relation amicale va devenir autre chose »

Une tension entre les deux qui s’est rapidement dissipée. « Notre relation amicale restera et va devenir autre chose, conclut Leboeuf sur TF1. Demain, je me réveillerai en me disant 'ah, j'ai été éliminé, c'est dommage, je ne peux pas apprendre une nouvelle chorée ».