Mbappé - Rabiot : Pierre Ménès balance sur le PSG

Pierre Ménès s’est exprimé sur les polémiques entourant le PSG, notamment l’influence de Nasser Al-Khelaïfi et l’affaire des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot. Le club parisien pourrait être sanctionné par la commission de discipline, avec une fermeture partielle ou totale des tribunes, une décision attendue le 2 avril lors de la commission.

Le PSG se retrouve actuellement au centre de plusieurs polémiques. Entre la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi pour complicité d’abus de pouvoir dans l’affaire Lagardère et l’affaire des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot et sa mère lors du Classique face à l’OM, le PSG est sous le feu des critiques.

«Des choses pas terribles se disent autour du PSG»

Pierre Ménès a évoqué ces controverses sur sa chaîne YouTube :

«Il est évident qu’actuellement, autour du PSG, il y a des choses pas terribles qui se disent. À la fois sur l’influence terrible et gigantesque de Nasser Al-Khelaïfi dans la gestion du football français, et sur l’attitude du club vis-à-vis de certains anciens joueurs. On le voit avec Rabiot, Mbappé et l’affaire des banderoles, qui n’a pas encore été jugée ni sanctionnée.»

Le PSG risque gros

L’affaire des banderoles visant Adrien Rabiot n’a effectivement pas encore été jugée. Initialement prévue pour le 26 mars, la commission de discipline a été reportée en raison de la trêve internationale. Selon L’Équipe, le PSG pourrait être convoqué le 2 avril. Les sanctions potentielles vont d’une fermeture partielle des tribunes à une fermeture totale.