«Bougnoule» : Un scandale avec Pierre Ménès refait surface

Traité « d’extrémiste » par Pierre Ménès après ses propos polémiques sur Didier Deschamps et la non convocation de Rayan Cherki et Maghnès Akliouche, Karim Zeribi a laissé exploser sa colère. L'ancien député européen a répondu sèchement à l'ancien chroniqueur du Canal Football Club, évoquant notamment ses nombreux dérapages racistes, notamment envers la communauté maghrébine.

Didier Deschamps aurait-il un problème avec les joueurs d’origine algérienne ? Karim Zeribi a posé la question : « Maghnes Akliouche et Rayan Cherki, si tu ne les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure (…) c’est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu’est-ce qui fait le point commun de ces garçons ? Ce sont des Franco-algériens ». Une sortie qui a provoqué une vague de réactions, négatives pour la plupart. Ancien chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès l’avait qualifié d’« extrémiste » dans l’une de ses vidéos.

Zeribi allume Ménès

Au micro de Sud Radio, Zeribi lui a répondu froidement. « Il est insignifiant ce garçon. Il n’a jamais tapé dans un ballon de sa vie, il a les pieds carrés. J’ai fait les classes sport-études, j’ai été en centre de formation, j’ai été stagiaire professionnel, je peux parler football. Au nom de quoi il peut parler football. Et puis le garçon, le nom que tu me sors… Il a été condamné pour harcèlement de ses collaborateurs » a confié l’ancien député européen, avant de ressortir ses nombreux dérapages, notamment racistes.

« Qu’il arrête de me salir, il est déjà tellement sale »

« Il y a un gars qui travaillait avec lui, Emmanuel Trumer, qui dit dans le Nouvel Obs qu’il utilisait le terme de « bougnoule » pour parler des agents de joueur. Et ce gars ose parler de moi !? Qu’il arrête de me salir, il est déjà tellement sale. Qu’il se cache. Je pourrais porter plainte pour diffamation contre ce gars. Il m’a traité d’extrémiste, je n’accepte pas les propos de cet homme que je ne connais pas et avec qui je n’ai aucune affinité » a lâché Zeribi.