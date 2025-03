100M€ : C’est la crise à l’OM !

La rédaction

L’OM va traverser une période financière délicate, avec une perte estimée à 100 M€ selon Romain Molina. Malgré l’aide de 50 M€ de CVC, le club reste déficitaire et pourrait devoir vendre plusieurs joueurs durant les prochains mercatos pour équilibrer ses comptes. Une situation préoccupante pour l’avenir du projet marseillais.

L’OM a beaucoup dépensé lors des derniers mercatos, avec plus de 100 M€ investis chaque année au cours des trois dernières saisons. Mais ces excès pourraient bien s’arrêter, l'OM semblant aujourd’hui en proie à de sérieuses difficultés financières. C’est en tout cas ce qu’explique le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube.

«L’OM va perdre 100 M€ !»

«Je pense que Marseille a du souci à se faire… L’OM a pris 50 M€ de CVC, et ils trouvent le moyen de perdre plus de 39 M€ avant transfert, même avec cette aide de 50 M€. Cette année, elle ne sera plus là, cette aide ! Donc cette année, l’OM va perdre 100 M€ !» explique Romain Molina.

Une grosse perte pour l’OM

La situation économique est donc compliquée du côté de l’OM. Si Frank McCourt, le propriétaire, a toujours comblé les déficits pour maintenir l’équilibre financier du club, cette fois-ci, l’OM pourrait être contraint de vendre massivement pour compenser cette énorme perte.