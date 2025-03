Habib Beye, la séquence lunaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entraîneur du Stade Rennais depuis le 30 janvier dernier dans le cadre de la succession de Jorge Sampaoli, Habib Beye semble prônait une certaine proximité avec ses joueurs et même ceux qui sont inaptes physiquement parlant à jouer. C'est en ce moment le cas de Ludovic Blas en raison d'une blessure. L'occasion pour Beye de plaisanter avec le milieu offensif et Colinterview.

Colinterview s'est rendu sur les infrastructures du Stade Rennais dans le cadre d'un inside sur le club breton pour les médias de la Ligue 1. Il y a notamment rencontré Ludovic Blas, blessé à la jambe jusqu'à la fin du mois de mars au minimum. L'occasion pour Habib Beye, coach de l'équipe rennaise, de recadrer avec humour son milieu offensif au moment de l'interview.

«Regarde le, il va nous engueuler»

Sur la pelouse du centre d'entraînement, Colinterview a posé à Ludovic Blas la question suivante : « Où est le bureau du coach ? Là-bas ? (ndlr pointant la mauvaise direction ». L'attaquant français l'a rectifié en montrant la position actuelle d'Habib Beye qui les regardait au loin. « Regarde le, il va nous engueuler ». Et cela n'a pas manqué puisque l'ancienne icône de l'OM a immédiatement fait savoir à Colinterview que Blas est « blessé ». « Non, je vais lui montrer un petit peu. Il ne va pas jouer. Si vous voulez regarder, vous pouvez », a assuré Colinterview pendant que Ludovic Blas avait les mains en l'air afin d'assurer à son coach qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire.

« Il n'a pas mis un petit manteau, il va attraper froid ! »

Ignorant l'annonce de Colinterview sur la raison de leurs présences sur le terrain, Habib Beye poursuivi avec la déclaration suivante. « Il n'a pas mis un petit manteau, il va attraper froid ! », en fermant la porte. De quoi faire rire Colinterview et Ludovic Blas et de surprendre le premier cité. « Il voit tout ! Je me suis senti grondé ». Connaissant parfaitement le tempérament de son entraîneur, Blas a réagi de manière instinctive en donnant le ballon à Colinterview. « Tu sais quoi, tiens. Je n'ai rien à voir là-dedans. A cause de toi, je ne vais plus jouer ». Une séquence surprenante avec bien entendu du second degré au menu entre les différents protagonistes.