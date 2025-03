Bertrand Latour : Il dit stop !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La performance de l'équipe de France face à la Croatie (défaite 2-0) a étonné Bertrand Latour. Sur Canal +, le journaliste a indiqué qu'il ne croyait plus en ce groupe, à un an et demi d'une Coupe du monde aux Etats-Unis, malgré Kylian Mbappé. Le retour attendu du joueur du Real Madrid n'a pas eu l'effet escompté sur l'animation offensive

L’équipe de France est retombée dans ses travers. Incapables de déployer leur jeu, de se montrer créatif, les hommes de Didier Deschamps a buté sur une solide formation croate, emmenée par les éternels Luka Modric et Ivan Perisic. Une nouvelle fois, les critiques sont tombées sur la tête de Didier Deschamps, qui peine à tirer la Substantifique moelle de ce groupe.

Le coup de gueule de Latour

Sur Canal +, Bertrand Latour est désemparé face à la performance collective de cette équipe, qui vient pourtant de retrouver Kylian Mbappé. « Ce n’est pas une belle soirée, la vérité c’est qu’on s’est ennuyés. On a toujours l’espoir qu’il se passe quelque chose. Il y avait cette nouvelle position de Dembélé qu’il a occupé pendant une mi-temps, après il a rejoué à droite, qui pouvait faire naître quelque chose, ça n’a pas été le cas. Il y avait le retour de Mbappé, il y avait quand même des choses à signaler » a-t-il lâché.

« Il va falloir peut-être qu’on arrête »

Selon lui, il ne faut plus rien espérer de ces Bleus. « Mais c’est sûr que le milieu de terrain qui a été aligné je n’en ai pas fantasmé la nuit dernière. Je trouve que cela dit beaucoup du réservoir français qui n’est pas au niveau que nous pensons qu’il est. Je suis désolé, Tchouameni, Rabiot et Guendouzi, tu ne te lèves pas la nuit pour les voir jouer, et ceux qui tu as fait rentrer non plus. Donc il va falloir peut-être qu’on arrête de penser qu’on a l’une des meilleures équipes du monde parce que je ne suis pas sûr qu’on l’ait encore » a déclaré Latour. Un message peu rassurant à un an et demi du Mondial.