Mercato : Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Modric !

Alors qu’il a rempilé pour une année supplémentaire, Luka Modric pourrait vivre sa dernière saison en tant que joueur du Real Madrid. Désormais âgé de 39 ans, l’international croate se rapproche de la fin de sa carrière. Les Merengue préparent déjà sa succession et en ce sens, Florian Wirtz serait perçu comme son parfait remplaçant.

Après avoir vu Toni Kroos (34 ans) raccrocher les crampons en fin de saison dernière, le Real Madrid se prépare à perdre Luka Modric. À 39 ans, l’international croate (181 sélections) a prolongé son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2025, cet été, mais cette saison pourrait être sa dernière.

Dernière saison au Real Madrid pour Modric ?

Selon AS, il y a de fortes chances que Luka Modric ne soit plus un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Les dirigeants madrilènes quant à eux se préparent à voir leur milieu de terrain quitter le club et auraient d’ores et déjà identifié son remplaçant idéal en la personne de Florian Wirtz.

Wirtz priorité du Real Madrid

En effet, d’après les informations de AS, l’international allemand (25 sélections) serait considéré comme le successeur parfait de Luka Modric par le Real Madrid. La Casa Blanca suit Florian Wirtz (21 ans) de près depuis un moment et en aurait fait l’une de ses priorités à l’avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Bayer Leverkusen.