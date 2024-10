Real Madrid : Un proche va plomber ce transfert à 130M€

Amadou Diawara

Pour renforcer davantage son secteur offensif, le Real Madrid voudrait miser sur Florian Wirtz en 2025. Toutefois, le Bayer serait déjà en négociations avec le joueur et son entourage pour boucler une prolongation. Pour ne pas arranger les affaires du Real Madrid, Hans Wirtz - père et agent du crack de 21 ans - militerait pour qu'il ne rejoigne pas un grand club dans l'immédiat.

Très performant sous les couleurs du Bayer, Florian Wirtz aurait tapé dans l'œil de la direction du Real Madrid. A tel point que le club merengue serait prêt à casser sa tirelire pour boucler le transfert du crack allemand de 21 ans. En effet, les hautes sphères du Real Madrid seraient disposées à lâcher jusqu'à 130M€ pour arracher Florian Wirtz au Bayer. Toutefois, le club basé à Leverkusen refuserait de laisser filer son numéro 10 en 2025.

Mercato - PSG : Incroyable, le Real Madrid fait capoter un transfert ! https://t.co/VApSwkFcJR pic.twitter.com/nfOqFDp99V — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Le père de Wirtz bloque son départ ?

D'après les indiscrétions de Kicker, le Bayer voudrait prolonger le contrat de Florian Wirtz d'au moins une saison. L'international allemand était engagé jusqu'au 30 juin 2027. De son côté, Florian Wirtz souhaiterait également rempiler à Leverkusen. D'ailleurs, les négociations entre les deux parties auraient déjà débutées et les échanges seraient bons.

«Un jeune joueur doit beaucoup jouer»

Toujours selon Kicker, Hans Wirtz pourrait plomber le transfert de Florian Wirtz vers le Real Madrid l'année prochaine. En effet, le père et agent du crack allemand se préoccupe surtout de son développement sportif. Ainsi, Hans Wirtz estimerait que ce n'est pas une priorité de rejoindre l'un des meilleurs clubs européens dans l'immédiat, et ce, même s'il pourrait signer un contrat XXL. « Un jeune joueur doit être dans une équipe où il peut beaucoup jouer », a affirmé Hans Wirtz. Florian Wirtz pourrait donc snober le Real Madrid et prolonger au Bayer pour parfaire sa progression et continuer à jouer régulièrement.