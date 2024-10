PSG : Un salaire XXL pose problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas réussi à se débarrasser de certains éléments indésirables comme Milan Skriniar. Resté à Paris, le Slovaque serait désormais dans le viseur de la Juventus, qui cherche un défenseur central. Cette transaction pourrait se concrétiser sous la forme d’un prêt, bien que le salaire du joueur de 29 ans pose encore problème. Explications.

Le PSG et Luis Enrique continuent de développer leur projet d’avenir. De ce fait, plusieurs éléments n’entrant plus dans les plans de l’Espagnol ont quitté Paris cet été. Cela a été le cas pour Carlos Soler, Manuel Ugarte, ou encore pour Danilo Pereira. Mais le club parisien a également tenté de se séparer de Milan Skriniar, ce dernier disposant d’un salaire XXL et ne faisant plus partie des idées de jeu de Luis Enrique…

Milan Skriniar est apprécié de la Juventus

Approché par l’Arabie Saoudite et plus précisément par Al-Nassr, Milan Skriniar est finalement resté au PSG. Cependant, rien n’a changé pour le défenseur slovaque, qui n’est plus du tout considéré comme un titulaire aux yeux du coach espagnol. En revanche, l’avenir du numéro 37 pourrait évoluer prochainement, alors que ce jeudi matin, la Gazzetta Dello Sport révèle que Milan Skriniar attise les convoitises de la Juventus, qui cherche un remplaçant à Bremer, blessé.

Le salaire du Slovaque pose problème

D’après le quotidien transalpin, c’est sous la forme d’un prêt que la Vieille Dame espère récupérer Milan Skriniar, bien que le salaire très important de ce dernier freine pour le moment les ardeurs des Bianconeri. La seule solution serait que le PSG contribue à payer le salaire de son indésirable afin que la transaction voit le jour...