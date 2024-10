Vente PSG : Le Qatar remplacé par un milliardaire ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n'est encore officiel, mais le rachat du Paris FC serait imminent. D'ici peu, la famille Arnault et Red Bull devraient s'associer pour prendre les commandes du club parisien. Si Bernard Arnault est aujourd'hui parmi les personnes les plus riches du monde, sa fortune aurait très bien pu servir... au PSG.

Actuellement en tête de Ligue 2, le Paris FC s'apprêterait à rentrer dans une nouvelle ère. En effet, le club francilien devrait prochainement être racheté par la famille Arnault, associée au groupe Red Bull. Une fortune qui pourrait permettre de gros transferts à terme. Et donner des regrets au PSG ?

« Si le Qatar avait été vendeur... »

Si la famille Arnault va donc se retrouver à la tête du Paris FC, Daniel Riolo les aurait bien vu au PSG à la place du Qatar. Au micro de L'After Foot, il a ainsi lâché : « Peut-être même que si le Qatar avait été vendeur, c’est le PSG qu’ils auraient racheté. Ils avaient envie d’un club de foot, ils ont regardé pour Lille, Bordeaux, Saint-Etienne ».

Un désengagement du Qatar au PSG ?

Le Qatar reste pourtant toujours à la tête du PSG pour le moment. Mais un désengagement fait de plus en plus parler. Dernièrement, Grégory Schneider confiait : « On va éclaircir. Le récit du "PSG sans stars" est un attrape gogo, destiné à habiller le retrait du Qatar à moyen terme (sinon BeIn aurait envoyé les ronds pour la L1) ».