Il se lâche sur Luis Enrique, panique dans le vestiaire du PSG ?

Alors que la gestion de Luis Enrique du côté du PSG commence à faire parler, Aymeric Laporte s'est prononcé sur le projet de jeu de son ancien sélectionneur en Espagne. Et le défenseur central ne semble pas avoir gardé un excellent souvenir du passage de Luis Enrique sur le banc de la Roja. Pas de quoi rassurer les Parisiens.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a eu le temps en un an de mettre en avant son projet de jeu, avec ses qualités et ses défauts. En effet, son style de jeu parfois trop stéréotypé est pointé du doigt, comme c'était le cas lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne. Aymeric Laporte, qui a évolué sous ses ordres avec la Roja, confirme d'ailleurs cette rigidité tactique.

«Avec Luis Enrique, c’était un schéma tactique fixe»

« Avec Luis Enrique, c’était un schéma tactique fixe, on n’avait pas trop de libertés. Maintenant, on a un peu plus de flexibilité, on peut prendre nos propres décisions, choisir quoi faire et à quel moment. Au niveau du jeu, on avait des consignes auxquelles on ne pouvait pas trop déroger », confie l'international espagnol au micro de RMC avant de poursuivre.

«Il ne veut pas bouger»

« Je vais vous donner un exemple: à la 90e minute, on ne pouvait pas dégager le ballon, il fallait qu’on joue au ballon de derrière. Nous, on voulait gagner du temps, ne pas perdre. Mais ce sont des consignes qui sont données et il ne veut pas bouger », ajoute Aymeric Laporte.