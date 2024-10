PSG : Al-Khelaïfi met un coup de pression

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au début du mois de septembre, la région Île-de-France a fait passer un amendement prévoyant la réservation de 50 hectares de terrain pouvant accueillir le potentiel futur stade du PSG, qui souhaite quitter le Parc des Princes. Ce à quoi veut s’opposer la ville de Paris, tandis que la position de Nasser Al-Khelaïfi sur la question n’a pas changé.

Après avoir insisté pendant plusieurs années, le PSG a décidé d’abandonner son ambition de racheter le Parc des Princes, que la ville de Paris ne veut pas vendre. « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a indiqué Nasser Al-Khelaïfi en février dernier.

Mercato - PSG : Luis Enrique fait capoter le recrutement d’une star ! https://t.co/gmVOljYIJE pic.twitter.com/aMQKqiUAJ5 — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

La ville de Paris veut contrecarrer les plans du PSG

« Je n'ai pas changé de position : le stade n'est pas à vendre, mais on doit pouvoir trouver un arrangement qui puisse convaincre le club de ne pas le quitter », a fait savoir Anne Hidalgo à Ouest-France il y a quelques semaines. Pour son projet de construire son propre stade, le PSG peut compter sur la région Île-de-France, qui au début du mois de septembre a voté un amendement prévoyant la réservation de 50 hectares de terrain susceptibles de l’accueillir. Ce à quoi la ville de Paris veut s’opposer en présentant un vœu lui permettant de saisir la justice administrative et faire annuler cet amendement, d’après les informations du Parisien.

« La panique soudaine de la mairie confirme le sérieux de ce projet »

« Le Club avance sereinement sur son projet de nouveau stade et se réjouit de compter sur le soutien de la région », a réagi le PSG auprès du Parisien, avant de critiquer l’attitude de la ville de Paris sur la question. « La panique soudaine de la mairie confirme le sérieux de ce projet. La ville de Paris ne peut pas prétendre publiquement être ouverte au dialogue et torpiller toutes les alternatives sur lesquelles le club travaille. Cela révèle l’hypocrisie flagrante dont la mairie fait preuve depuis le début des négociations. »

Al-Khelaïfi n’a pas changé d’avis

Comme indiqué par Le Parisien, les discussions entre le PSG et la mairie de Paris n’ont pas du tout évolué. Les deux parties campent sur leur position et malgré les appels du pied de certains élus et notamment d’Anne Hidalgo, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas changé d’avis. S’il ne peut pas racheter le Parc des Princes, la volonté du président du club de la capitale est toujours de construire son propre stade.