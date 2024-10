PSG : Le grand projet du Qatar tombe à l'eau ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans sa volonté de quitter le Parc des Princes et construire son propre stade, le PSG peut compter sur le soutien de la région Île-de-France, qui lui a réservé des terrains en ce sens. Mais la Ville de Paris ne l'entend pas de cette oreille et aimerait pouvoir saisir la justice afin de mettre fin à ce projet.

Faisant face à l’inflexibilité de la mairie de Paris, le PSG a décidé de délaisser le Parc des Princes et ambitionne de construire son propre stade. « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc », avait fait savoir Nasser Al-Khelaïfi au mois de février dernier.

Des terrains réservés par la région Île-de-France pour la construction du nouveau stade du PSG

En ce sens, le PSG peut compter sur le soutien de la région Île-de-France. Au début du mois de septembre, il a été décidé de mettre à la disposition du club de la capitale des terrains susceptibles d’accueillir ce nouveau stade. Des mairies franciliennes se sont d’ores et déjà portées candidates, à l’image de celles de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Auprès de Ouest-France, Anne Hidalgo avait rappelé sa position à ce sujet : « Je n'ai pas changé de position : le stade n'est pas à vendre, mais on doit pouvoir trouver un arrangement qui puisse convaincre le club de ne pas le quitter. »

La Ville de Paris veut saisir la justice administrative

D’après les informations du Parisien, ce projet pourrait bien tomber à l’eau. En effet, Pierre Rabadan, adjoint en charge des Sports d'Anne Hidalgo, a proposé dans un vœu présenté au Conseil de Paris d'autoriser la Ville à saisir la justice administrative. Ce qui permettrait d’annuler l'amendement de la région Île-de-France, qui prévoit de réserver 50 ha pour la construction du nouveau stade du PSG, à condition que les élus le votent ce jeudi.