PSG : Nouveau rebondissement pour ce projet historique !

En parallèle de cette saison 2024-2025, le PSG va avancer dans son projet de construction d’un nouveau stade. Pour rappel, l’objectif des dirigeants parisiens reste de quitter à terme, le Parc des Princes, alors que la mairie de Paris refuse toujours de le vendre. En revanche, la maire Anne Hidalgo a affirmé ce samedi vouloir trouver un compromis.

Un véritable chantier. Antre mythique du PSG depuis la création du club en 1970, le Parc des Princes pourrait ne plus accueillir les matchs des Rouge et Bleu d’ici quelques années. Et pour cause, depuis plusieurs années, les dirigeants qataris du club parisien tentent de racheter le stade situé dans le 16ème arrondissement de la capitale, en vain.

Les dirigeants parisiens veulent construire un nouveau stade

Propriété de la mairie de Paris, le Parc des Princes ne semble donc plus une option concrète pour Nasser Al-Khelaïfi, qui affirmait il y a plusieurs mois vouloir « bouger ». Dès lors, un énorme projet de construction d’un nouveau stade s’est mis en place, avec plusieurs villes candidates pour accueillir le nouvel antre du PSG. Du côté de la mairie, la position n’a pas véritablement évolué, même si Anne Hidalgo n’est pas fermée à un compromis.

« On doit pouvoir trouver un arrangement »

« Je n'ai pas changé de position: le stade n'est pas à vendre, mais on doit pouvoir trouver un arrangement qui puisse convaincre le club de ne pas le quitter », a ainsi confié la maire de Paris auprès de Ouest-France.