Mercato du PSG : C’est officiel, une star a signé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ces derniers mois alors qu'il arrivait en fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah a finalement prolongé avec les Reds. La nouvelle a été officialisée vendredi, et met donc un terme aux spéculations au sujet d'une arrivée au PSG lors du prochain mercato.

C'est un fait, le feuilleton Mohamed Salah a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, et notamment en lien avec le PSG. L'attaquant égyptien de 32 arrivait en fin de contrat du côté de Liverpool, et un supposé intérêt du club parisien a été évoqué avec insistance pour Salah. Mais ce dernier a finalement officialisé vendredi sa prolongation de contrat jusqu'en 2027 avec les Reds, ce qui met donc définitivement un terme à la piste PSG.

« Très heureux d'être ici »

« C'est génial, j'ai vécu mes meilleures années ici. J'ai joué huit ans, j'espère que ce sera dix. Je profite de ma vie ici, de mon football. J'ai vécu les meilleures années de ma carrière. Je tiens à dire aux supporters que je suis très, très heureux d'être ici », a indiqué Salah aux médias officiels de Liverpool, en réaction à sa prolongation.

Pas de Salah au PSG

Et Mohamed Salah a ensuite justifié ce choix de carrière : « J'ai signé ici car je crois que nous pouvons remporter de nombreux trophées importants ensemble. Continuez à nous soutenir et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, et j'espère que nous remporterons encore plus de trophées à l'avenir ». Le PSG va donc devoir se tourner vers d'autres profils s'il souhaite renforcer son attaque l'été prochain.