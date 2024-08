Le PSG divisé pour la grande révolution ?

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi était forcément de la partie pour le tirage au sort de la saison régulière à Monaco jeudi de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Le président du PSG s’est dit emballé par cette nouveauté, mais l’entraîneur du club parisien Luis Enrique est plus dubitatif. Explications.

La Ligue des champions a reçu une nouvelle mise à jour de la part de l’UEFA. En effet, la renommée phase de poules appartient désormais au passé. Comme en NBA au basket, ce sera une saison régulière et un classement final qui permettra aux équipes ayant validé leur billet au terme de ce mini-championnat de disputer la phase à élimination directe. Plus de rencontres vont donc avoir lieu puisque les clubs sont plus nombreux et passent de 32 à 36 participants avec un barrage en 1/16èmes de finale pour les équipes classées de la 9ème à la 24ème place. Seules les huit premières seront directement qualifiées pour les 1/8èmes de finale.

Nasser Al-Khelaïfi : «Je pense qu’avec le nouveau format, c’est plus dur et plus fort qu’avant»

Jeudi soir, Nasser Al-Khelaïfi était à Monaco avec le conseiller football Luis Campos afin d’assister au tirage au sort de la saison régulière. Le président du PSG s’est montré très ouvert à l’idée de participer à cette nouvelle formule de la Ligue des champions. « Oui c’est la meilleure compétition du monde avec les meilleurs clubs du monde. Je pense qu’avec le nouveau format, c’est plus dur et plus fort qu’avant. C’est ce qu’on aime. On aime jouer les grands matchs, et je pense que ça vaut pour tout le monde, pour les joueurs, le coach, nous, les supporters et pour vous les médias ».

Luis Enrique : «Je ne sais pas si ces matchs supplémentaires vont apporter un plus»

Néanmoins, Luis Enrique ne partage pas pleinement l’avis de son président. En conférence de presse ce samedi, le coach du PSG a émis quelques doutes sur le déroulement de la compétition. « Je ne sais pas si ces matchs supplémentaires vont apporter un plus ou pas. C'est une compétition très attractive, un titre que tous les clubs européens veulent gagner et ajouter deux matchs de plus en Ligue des champions, ça implique beaucoup de variables et de facteurs, je ne peux pas encore l'analyser. On va avoir besoin de beaucoup de points pour être dans les huit premiers, et il est évident que les calendriers vont être très différents d'une équipe à l'autre. Mais je ne peux pas juger ».